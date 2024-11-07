حجز تذاكر القطارات إلكترونيا..هذه هي الخطوط المعنية !

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الخميس، عن إطلاق خدمة الحجز الإلكتروني للتذاكر.

وHوضحت الشركة أن كمرحلة أولى لعملية الحجز الإلكتروني للتذاكر ستخص قطارات الخطوط الطويلة. حيث تم اعتمادها مبدئيا على خط الجزائر- وهران - الجزائر (قطار الثامنة صباحا 8:00). وهذا في الاتجاهين (الجزائر – وهران) و(وهران- الجزائر)، على أن يتم تعميم هذه الخدمة تدريجيا لتشمل جميع الرحلات.

وتتم عملية الحجز الإلكتروني للتذاكر عبر الموقع الرسمي للشركة، حسب عدد الاماكن المتاحة. و ذلك قبل موعد الرحلة بيوم واحد على الأقل من خلال اتباع خطوات الحجز.