حجز “تراكتور” محمّلة بقنطار “زطلة” مستقدمة من البرج

تشرع محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، في محاكمة جماعة إجرامية منظمة. مختصة في نقل وتخزين المخدرات تضم 8 متهمين. 7 منهم موقوف بالسجن، ومتهم واحد لا يزال في حالة فرار ويتعلق الأمر بالمسمى ” ب.معمر” القاطن بولاية بشار.

وسيتابع المتهمون بجنايات تتعلق التخزين والنقل للمخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة. وجنحة التزوير في وثائق إدارية، وجنحة وضع مركبة للسير بلوحة تسجيل غير مطابقة. استيراد وتخزين ونقل المخدرات بغرض البيع في إطار جماعة إجرامية منظمة، وجنحة التزوير في وثائق إدارية. وجنحة وضع مركبة للسير بلوحة تسجيل غير مطابقة.

الوقائع..

وانطلقت الوقائع بتاريخ 2023/02/14 على الساعة 10:00 صباحا، وردت معلومات مؤكدة لمصالح الأمن. مفادها وجود كمية معتبرة من المخدرات كيف معالج معباة بإحكام داخل شاحنة جرار بمقطورة. قادمة من الجهة من ولاية برج بوعريريج في اتجاه بلدية درارية بالعاصمة.

وتم توقيف الشاحنة ” جرار” محل المعلومة، على مستوى المنطقة الصناعية بواد الكرمة بلدية جسر قسنطينة. ولاية الجزائر يقودها سائقها ” ك.هشام” ومعه مرافقين فتوقيفهم. كل من المسمى “لع. شريف”.

وبغرض توقيف مستلم المخدرات، تم استدراجه إلى عين المكان اين حضر المعني على متن شاحنة صغيرة والذي حاول الفرار وأبدى مقاومة شديدة أثناء توقيفه.

التحقيق يكشف..

وفي اطار التحقيق تم تفتيش الشاحنتين والمقطورة، أين تم اكتشاف بها مخبأ سري مهيا بإحكام. كما تم تجهيزه داخل هيكل المقطورة مثبت عليه أضواء التوقف بوضع لوحتين خشبيتين. اين تم حجز كمية معتبرة المخدرات (كيف معالج)، مقسمة على أربعة (04) أنواع على النحو التالي: 100 رزمة كل رزمة. بها 05 صفائح مغلقة تحمل علامة فيراري بعدد ! إجمالي يقدر : 997 صفيحة بوزن إجمالي قدره 104,8 كلغ.

لدى سماع المشتبه فيه السائق المسمى “ك. هشام”، صرح أنه من خلال تنقله إلى مدينة بشار في إطار ممارسة نشاطه. كناقل عمومي للبضائع بواسطة الشاحنات، تعرف على المدعو الحاج بمدينة بشار، يبلغ من العمر حوالي 45 سنة، عرض عليه فكرة نقل المخدرات من مدينة بشار إلى مدينة درارية .

وبعد شهر تواصل معه على تطبيقية الواتساب وطلب منه الحضور يوم 2023/02/11 إلى مدينة بشار على مستوى محطة الخدمات. وهناك سيتقدم منه شخصان ويسلمان له كمية من المخدرات. لم يخبره بالكمية بالضبط، لنقلها إلى بلدية درارية بمبلغ 300 مليون سنتيم.

كما سيسلمان له هاتف نقال نوع ستار لايت مغلق وورقة مكتوب فيها رقم هاتفي خاص بالشخص الذي سيستلم منه المخدرات بولاية الجزائر. وطلب منه إبقاء الهاتف مغلق. وطلب منه بعد استلام المخدرات التنقل عبر طريق بشار اتجاه برج بوعريريج ومن ثم نحو الجزائر، وطلب منه كذلك إبقاء الهاتف مغلق.

على إثر ذلك قام بعرض الفكرة على المسمى “ل.شريف”، بصفته مالك الشاحنة، والمسمى “ك. الخير”، للتكفل بقيادة الشاحنة وذلك مقابل تسليم كل منهما 100 مليون سنتيم .

وبتاريخ 2023/02/11 في حدود الساعة (11:00) صباحا انطلقوا بالشاحنة من مشتة ولاية باتنة في اتجاه مدينة بشار، وتداولوا جميعهم على قيادة الشاحنة.

وفي حدود الساعة 13:00) زوالا من يوم 2023/02/12 تم التوقف على مستوى محطة البنزين بطريق الوزن الثقيل المدينة بشار. والانتظار إلى غاية وقت صلاة المغرب اين حضرت شاحنة صغيرة من نوع DFSK بها شخصان بقي سائقها داخل الشاحنة. فيما مرافقه أحضر له كمية المخدرات بكيسين. ليتواصل مع صاحب الرقم المدون بالورقة. الذي سيستلم منه المخدرات وهناك يستلم مبلغ 300 مليون سنتيم مقابل عملية النقل.

بعدها تم التنقل بالشاحنة لمكان قريب من المحطة مظلم وتم شحن المخدرات. من طرف السائق ومرافقيه “ل.شريف” و”ك. الخير” بالمخبا داخل هيكل المقطورة.