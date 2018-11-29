حجز ثلاثة بنادق صيد و 39 خرطوشة بثنية الريح في المسيلة

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة، من حجز 03 بنـادق صيد، منها بندقية صيد واحدة مجهولة الرقم و الصنع و 39 خرطوشة عيار 16 ملم معبئة بالبارود التقليدي، على مستوى الطريق الوطني رقم 46 بالمكان المسمى ثنية الريح.

و على إثر العملية، تم توقيف ثلاثة أشخاص وتقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الملح.

أين أجرى لهم جلسة المثول الفوري، لتتم إدانة إثنين منهما بغرامة مالية تقدر 10000دج، من أجل محاولة الصيد بدون رخصة.

فيما أدين الثالث بغرامة مالية تقدر 10000دج و 6 أشهر حبس غير نافذ، بتهمة حيازة سلاح بدون رخصة.