حجز ثلاث صفائح من المخدرات بعين فكان في معسكر

تواصل عناصر فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية معسكر جهودها الميدانية لمحاربة جرائم ترويج المخدرات و المؤثرات العقلية.

وتمكنت عناصر الفرقة من توقيف مروجين يبلغان من العمر 39 و 47 سنة وحجز ثلاث صفائح من الكيف المعالج بوزن إجمالي قدر بــ 278,5 غرام ، إثر استغلال معلومات حول نشاط أحد المشتبه فيهما البالغ من العمر 47 سنة في ترويج هذه السموم وعرضها للبيع بالقرب من مقر إقامته بأحد أحياء مدينة عين فكان ، ليتم تنفيذ عملية ترصد محكمة للمشتبه فيه مكنت من توقيفه متلبسا باستلام ثلاث صفائح من الكيف المعالج من طرف شريكه البالغ من العمر 39 سنة.

وتم تحويلهما إلى مقر المصلحة أين فتح تحقيق في القضية، نفذ خلاله عناصر الفرقة عملية تفتيش لمكان إقامة المشتبه فيهما، أوقف خلالها عناصر الفرقة ثلاثة أشخاص آخرين بتهمة عرقلة مهام عناصر الضبطية القضائية أثناء ممارسة وظائفهم، ليتم تحويلهم بدورهم إلى مقر المصلحة أين فتح ضدهم تحقيق بهذا الشأن، لتستكمل بعدها إجراءات التحقيق في القضية وقدم المشتبه فيهم الموقوفين أمام العدالة التي أمرت بوضع المشتبه فيهما الرئيسيين رهن الحبس ، فيما استفاد الثلاثة الآخرون من الإفراج .