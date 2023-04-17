حجز جرار مُحمل بالمواد الغذائية في برج باجي مختار

تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك ببرج باجي مختار، في عملية مشتركة تم تنفيذها بالتنسيق مع أفراد الجيش وعناصر الدرك، من حجز جرار طريقي بمقطورة محملا بالبضائع.

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، تم حجز 930 كيس سكر بوزن 25 كلغ للكيس الواحد. و300 كيس فرينة بوزن 25 كلغ للكيس الواحد، و2880 علبة حليب جاف بوزن 500غ للعلبة الواحدة.

وكذا 580 صفيحة زيت المائدة بسعة 5 لتر للصفيحة الواحدة، و1200 لتر من المازوت.

وتندرج العملية في إطار تنسيق الجهود بين أجهزة الدولة في سبيل حماية الإقتصاد الوطني. ومكافحة كافة أشكال التهريب والمضاربة لاسيما ما تعلق منها بتهريب المواد المدعمة وذات الإستهلاك الواسع.