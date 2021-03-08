حجز جهازي كشف عن المعادن في معسكر

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعقاز في معسكر، من حجز جهازي كشف عن المعادن مع توابعها ووسائل حفر يدوية.

وتمت العملية على اثر ورود مكالمة هاتفية إلى مركز العمليات بالمجموعة الولائية للدرك الوطني.

وتفيد المكالمة بوجود أشخاص على متن ثلاث سيارات سياحية بمكان معزول.

وكان المعنيون يتواجدون بمحاذاة مصنع الاسمنت لافارج ببلدية عقاز، ويقومون بالتنقيب عن المعادن.

ليتم التنقل إلى جبل الزاواش، وتم العثور على الجهازين السالفين الذكر الأول نوع قولد سكانيا والثاني نوع تيسيرو بريتب.

وتم توقيف المتورطين واقتيادهم إلى مقر الوحدة لغرض استكمال الإجراءات القانونية في انتظار تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.