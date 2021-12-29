حجز حليب وأغذية أطفال فاسدة في عين فكرون وأم البواقي! 

كانت معروضة للبيع للمستهلكين

أسفرت، أمس الأول، خرجات ميدانية نفذها عناصر مديرية التجارة لمراقبة وتفتيش محلات تجارية في كل من بلديتي أم البواقي وعين فكرون، عن حجز كمية معتبرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية كانت معروضة للبيع.

وأفادت مصادر مطلعة لـ”النهار” أن عناصر فرق قمع الغش صدموا خلال عملية التفتيش والمراقبة لوجود مواد غدائية موجهة للأطفال، فاسدة ولا تصلح للاستهلاك البشري.

وأوضحت مصادر “النهار” أن من بين المحجوزات حليب ومواد غذائية موجهة للأطفال فاسدة ومنتهية الصلاحية كانت معروضة للبيع داخل محلين تجاريين.

وبلغت كمية المواد الغذائية المحجوزة 103.82 كلغ، أي ما يعادل قنطار و4 كلغ، وبلغت قيمتها المالية في السوق إلى أكثر من 3 ملايين سنتيم.

وحسب مصادر “النهار”، فقد جرى أيضا حجز مواد تنظيف ومواد غدائية خاصة بالكبار، ليجري حجز كل السلع الفاسدة، قبل أن يتم إتلافها.

وجرى تحرير محاضر رسمية ضد المخالفين لشروط وقوانين الممارسة التجارية، ومن المقرر أن تقول الجهات القضائية لدى محكمة أم البواقي وعين فكرون كلمتها الأخيرة والفاصلة في أمر التاجرين مرتكبي المخالفات.