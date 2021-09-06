حجز حوالي قنطار “زطلة” في عنابة

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار غير الشرعي بالمخدرات بعنابة، من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالمخدرات، وحجز حوالي قنطار من الكيف المعالج.

وحسب ما أفادت به المديرية العامة للأمن الوطني، فقد تمكنت مصلحة مكافحة الإتجار غير الشرعي للمخدرات بعنابة، من توقيف 3 أفراد من شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالمخدرات، وأسفرت العملية عن حجز حوالي قنطار من الكيف المعالج، وهاتفين نقالين.

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