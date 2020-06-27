حجز حوالي قنطار لحوم حمراء فاسدة في أم البواقي

تمكنت مصالح شرطة عين فكرون بأم البواقي من حجز كمية معتبرة من اللحوم الحمراء غير صالحة للاستهلاك البشري على متن مركبة نفعية.

وحسب بيان أمن ولاية البواقي المنشور اليوم السبت على صفحتها الرسمية في “الفايسبوك”، فإن كمية اللحوم الفاسدة قدر وزنها بـ 84 كلغ وكانت في حالة تعفن وتنبعث منها روائح كريهة.

وتم التأكد لدى حجز البضاعة بأنها مجهولة المصدر ولا يملك صاحبها أي وثيقة بيطرية، ليتم إتلافها وفق الإجراءات الصحية المتبعة مع إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه البالغ من العمر 39 سنة عن قضية حيازة ونقل مواد غذائية من دون فوترة والغش في بيع مواد صالحة للاستهلاك البشري.