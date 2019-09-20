حجز حوالي قنطار لحوم حمراء وبيضاء فاسدة خلال مداهمة لمحلين بوهران

حجزت عناصر من فرقة شرطة العمران وحماية البيئة التابعة بوهران حوالي قنطار لحوم حمراء وبيضاء فاسدة خلال مداهمة لمحلين.

العملية تمت خلال خرجة ميدانية لمراقبة المحلات التجارية على مستوى مندوبية بلدية المقري بالتنسيق مع مكتب النظافة والصحة لدائرة وهران.

واسفرت العملية الاولى بعد مداهمة محل تجاري من حجز 50.90 كلغ من لحم الخروف و37.35 كلغ من لحم الدجاج الفاسد.

كما تم إتلاف 5.600 كلغ من نبتة الخيار المخلل، لمخالفة صاحبها شروط النظافة والتخزين والتبريد.

فيما تم خلال مداهمة محل آخر لبيع الحلويات الذهبية الكائن بحي الشهداء شارع جوردان من اتلاف 70 كلغ من المثلجات.

ليتم بعدها اتخاذ الإجراءات الادارية ضد المتورطين في بيع مواد غير صالحة للاستهلاك.