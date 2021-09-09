حجز حوالي قنطار من القنب الهندي بشرق البلاد

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار بالمخدرات بشرق البلاد، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة تتاجر بالقنب الهندي والأقراص المهلوسة.

وحسب ذات المصلحة، فقد تمكنت من توقيف 3 أفراد من الشبكة الإجرامية، تتراوح أعمارهم ما بين 34 و43 سنة. بالإضافة إلى حجز حوالي قنطار من القنب الهندي، وهاتفين نقالين.

وعليه تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حق أفراد الشبكة الإجرامية، وإنجاز ملف قضائي عن حيازة ونقل وبيع القنب الهندي.

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