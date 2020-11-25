حجز حوالي 11 قنطار زطلة تم إدخالها عبر الحدود مع المغرب

تمكنت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 نوفمبر 2020، من حجز حوالي 11 قنطار من الكيف المعالج.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، أوقفت مفارز مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 13 تاجر مخدرات.

وضبطت المفارز، خلال عمليات متفرقة، كميات ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بـ10 قناطير و94,850 كيلوغرام تم إدخالها عبر الحدود مع المغرب.

وفي هذا الصدد، ضبطت مصالح الدرك الوطني وحراس الحدود 8 قناطير وكيلوغرام من الكيف المعالج في عمليات منفصلة بالنعامة.

في حين تم توقيف 4 تجار مخدرات وحجز كمية أخرى من الكيف المعالج تُقدر بـ145,550 كيلوغرام و330 غرام من الكوكايين في عمليات أخرى بتلمسان.

وفي نفس السياق، تم توقيف 9 تجار مخدرات وحجز 148,3 كيلوغرام من الكيف المعالج، بالإضافة إلى 4686 قرص مهلوس.

وجاء ذلك، خلال عمليات أخرى متفرقة بكل من تيبازة وبومرداس وقالمة والطارف وسكيكدة ووهران وعين تموشنت وبسكرة وتبسة.