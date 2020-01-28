حجز حوالي 12 قنطار لحوم بيضاء فاسدة في عمليتين للدرك والأمن بوهران

تمكنت عناصر من السرية الاقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بوهران من احباط تسويق حوالي 8 قناطير من لحم الديك الرومي.

العملية تمت خلال نقطة مراقبة لشرطة مرور على مستوى الطريق الولائي رقم 33 الرابط بين بلديتي السانية والعين البيضاء.

أين تم توقيف شاحنة تبريد من نوع هيونداي تم ضبط بداخلها بعد مراقبة وثائقها وتفتيشها 795 كلغ من لحم الديك الرومي.

كما تمت معاينة أن السائق لا يملك شهادة بيطرية لذبح الديك الرومي اكدت الطبيبة البيطرية التابعة لمديرية المصالح الفلاحية لولاية وهران بعد معاينتها للبضاعة أنها غير صالحة للاستهلاك البشري.

كما تمكنت عناصر من المصلحة الولائية للامن العمومي بوهران من حجز حوالي 4 قناطير من اللحوم البيضاء.

تم نقلها دون احترام شروط التبريد داخل شاحنة بعد استغلال لمعلومات تم على إثرها فتح تحقيقات موسعة أفضت إلى حجز 366.60كلغ من اللحوم الفاسدة.

حيث تم تحرير ضد صاحبها إجراء قضائي سيحالون بموجبه على العدالة لمخالفتهم شروط الحفظ، النظافة والتخزين المضرة بصحة المستهلك.

