حجز حوالي 14 الف وحدة العاب نارية و مفرقعات بوهران

تمكنت عناصر من الامنين الحضريين الـ 5 والـ 9 بوهران في عمليتين متفرقتين من احباط محاولة متاجرة بـ 13978 وحدة العاب نارية ومفرقعات من مختلف الأنواع والأحجام.

العملية الأولى نفذتها مصالح الامن الحضري 5 اين تمكنت من حجز 11961 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام (سبمرينق، بوب بوب، رووم، شيطان، فوتبول، سورال، بولفار، فيمينجان وغيرها)، مع انجاز إجراء قضائي ضد شخصين في قضية مزاولة نشاط تجاري غير مرخص.

أما العملية الثانية فقامت بها مصالح الامن الحضري 9 اين تمكنت من حجز 2017 وحدة العاب نارية من مختلف الأنواع والأحجام مع انجاز إجراء قضائي ضد متورط في القضية.