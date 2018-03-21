حجز حوالي 18 الف علبة ياغورت فاسدة بسكيكدة

تمكن اليوم عناصر فرقة الدرك الوطني لبلدية الحدائق بولاية سكيكدة، من حجز حوالي 18 ألف علبة ياوورت فاسدة.

وكانت الكمية المحجوزة من اليارووت التي عثر عليها مصالح الدرك مخبأة بمستودع تابع لأحد الخواص بمنطقة الطمر بالبلدية المذكورة

وحسب ما افاد به مصدر مطلع “للنهار “، فإن العملية التي جاءت إثر معلومات تحصلت عليها مصالح الدرك

تفيد بوجود شخص يقوم بتخزين كمية معتبرة من الياوورت داخل غرفة تبريد معطلة قبل أن يقوم بتوزيعها .

و على اثر ذلك وبعد عملية عملية مداهمة شاركت فيها مديرية التجارة،البلدية و ممثل عن جمعية حماية المستهلك أسفرت عن حجز الكمية المدكورة

كما كشفت التحقيقات بأن المعني في القضية لا يملك سجلا تجاريا.