حجز حوالي 20 كلغ من معدن الذهب المستورد العالي الجودة في باتنة

تمكن عناصر فرقة الجمارك في باتنة، أمس الجمعة، من اقتحام وتفتيش محل لبيع المجوهرات بناءا على أمر صادر عن وكيل الجمهورية.

وجاء ذلك بعد استغلال جيد لمعلومات تفيد بأن المدعو ” ب.ه” يمتلك كمية لابأس بها من معدن الذهب المستورد العالي الجودة داخل محله المتواجد بحي الاخضرار..

وفي الوقت الذي لاذ فيه المشتبه فيه بالفرار، استكمل الفريق الأمني كافة الاجراءات القانونية مع جمع أدلة تشير إلى ممارسته ذلك النشاط بطرق غير قانونية وخارج ما ينص عليه المشرع الجزائري، سيما فيما يتعلق بالتصدير والاستيراد.

وحسب ما يتوفر لدينا من معلومات، فإن الكمية المحجوزة لا تقل عن 20 كلغ من معدن الذهب العالي الجودة على شكل مجوهرات من مختلف الأنواع والأشكال بلدها المنشيء إيطاليا.

وقد استغرقت هذه العملية حوالي 24 ساعة باحتساب التوقيت الممتد من ليلة الخميس إلى غاية ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة.

هذا ولا تزال التحقيقات الأمنية مستمرة، لتكييف الوقائع وتحديد الأطراف ذات الصلة، في انتظار إحالة الملف على الجهات القضائية المختصة بالمحكمة.