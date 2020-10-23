حجز حوالي 20 مليون مفرقعة مموهة بـ “الكاوكاو” في بسكرة

التحريات كشفت أنها كانت قادمة من ولاية جنوبية وموجهة نحو الشمال

حجزت أول أمس، مصالح الجمارك ببسكرة قرابة 20 مليون مفرقعة من مختلف الأحجام والأنواع، موجهة للبيع دون سند قانوني بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وعلمت “النهار”، أن العملية قامت بها الفرقة المتنقلة للجمارك على خلفية تلقي معلومات حول محاولة لتهريب كمية ضخمة من المفرقعات والألعاب النارية من مختلف الأنواع والأحجام من ولاية جنوبية مجاورة نحو الشمال لتسويقها، على إثرها ترصد عناصر الجمارك للسلعة من خلال نصب كمين في وقت متأخر من الليل على مستوى أحد طرقات الجهة الجنوبية للولاية، حيث تم رصد شاحنة وخلال توقيفها للمعاينة والتفتيش، اتضح أنها محملة بمنتوج الفول السوداني بوزن اجمالي يفوق 26 قنطارا مكدسة فوق علب المفرقعات، حيث يرجح أن صاحب السلعة لجأ إلى التمويه بإخفاء الألعاب النارية للإفلات من قبضة مصالح الأمن وتهريب بضاعته لكن يقظة عناصر الجمارك أحبط محاولته.

وفي عملية متزامنة غير بعيدة عن مكان الأولى، ضبط عناصر الجمارك كمية كبيرة أخرى من المفرقعات مهربة من ولاية جنوبية نحو الشمال مرورا ببسكرة، حيث اشتبه عناصر الجمارك في شاحنة وبتوقيفها للمعاينة اتضح أنها محملة بصناديق فارغة ليتم التدقيق في الحمولة، أين اكتشف أن السائق يخفي كمية معتبرة من المفرقعات والألعاب النارية من مختلف الأنواع والأحجام مموهة بصناديق فارغة، مما يؤكد أن صاحبها كان بصدد تهريبها قبل وقوعه في قبضة الجمارك التي صادرت السلعة وأنجزت ملفا جزائيا حول القضية فيما بلغت قيمة الغرامة المستحقة 218 مليار سنتيم.