حجز حوالي 3 قناطير لحوم حمراء وبيضاء فاسدة بوهران

تمكنت عناصر من فرقة حماية البيئة بولاية وهران، من إحباط محاولة تسويق كمية معتبرة من اللحوم غير صالحة للإستهلاك.

وجاء حجز الكمية، التي قدرت مصادرنا بحوالي 3 قناطير، أثناء قيام عناصر الفرقة، التابعة للدرك الوطني، بدورية على مستوى إقليم بلدية حاسي بونيف وبالضبط بالطريق الولائي رقم 74.

أين تم إيقاف مركبتين قادمتين من قرية خروبة بإتجاه بلدية حاسي بونيف، من قبل المصالح ذاته.

وبعد مراقبة الوثائق الخاصة بالمركبتين إلى جانب التفتيش، تم ضبط لحوم حمراء متمثلة في خرفان مذبوحة ومسلوخة موجهة للاستهلاك البشري يبلغ وزنها 110 كلغ إضافة إلى 50 كلغ من الأحشاء، في المركبة الأولى.

فيما تم العثور بعد تفتيش المركبة الثانية على لحوم بيضاء من نوع دجاج موجهة للاستهلاك البشري يبلغ وزنها 50 كلغ بالإضافة إلى 55 كلغ من الأحشاء.

ليتم إقتياد المعنيين إلى مقر الفرقة لإستكمال التحقيقات معهما بعدما تبين عقب المعاينة البيطرية لهذه السلعة أنّها غير صالحة للاستهلاك.