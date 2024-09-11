حجز حوالي 6 كلغ “كيف” وتوقيف 3 تجار مخدرات بوهران

تمكنت عناصر من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببن فريحة في وهران، من الإيقاع بشبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالمخدرات، تم على إثرها حجز حوالي 6 كيلوغرامات من الكيف المعالج.

العملية تمت استغلالاً لمعلومات تفيد بنشاط جماعة أشرار في المتاجرة وترويج المخدرات من نوع الكيف المعالج. وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية واستصدار إذن بالتفتيش والتوقيف من وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي تليلات. تم تشكيل دورية، بالتنسيق مع فرقة البحث والتحري لبوفاطيس، ومداهمة المنزل المشبوه.

وأسفرت العملية عن حجز 5.8 كيلوغرامات من الكيف المعالج. مع استرجاع مبلغ 59 مليون سنتيم من عائدات الترويج والمتاجرة وهواتف نقالة.

فيما تم توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و43 سنة، تمت متابعتهم، بعد تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي تليلات، بجناية تكوين جماعة أشرار وجنحة المتاجرة بالمخدرات.