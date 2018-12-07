حجز حوالي 700 قرص مهلوس و توقيف أزيد من 60 شخصا بالعاصمة

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة، خلال اليومين الماضيين 61 شخصا مشتبه فيهم لإرتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون، حسب ماجاء به بيان لمصالح أمن الولاية.

و أوضح المصدر، أن هذا التوقيف جاء على إثر عمليات مداهمة لأوكار الجريمة بمختلف أحياء العاصمة،

أين نفذت قوات الشرطة التابعة لأمن ولاية الجزائر خلال اليومين الماضيين عمليات مداهمة مست مختلف الاحياء خاصة “النقاط السوداء”.

أسفرت عن توقيف61 شخصا مشتبه فيهم لإرتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون.

و مكنت هذه العمليات من حجز 699 قرص من المؤثرات العقلية، و كمية من الكيف المعالج.

بالإضافة إلى أسلحة بيضاء محظورة من مختلف الأنواع و الأحجام، يضيف المصدر.