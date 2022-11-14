حجز حوالي 8 قنطارا من الشمة ببجاية

تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية من حجر سبعة قناطير ونصف من مادة التبغ الجاف “الشمة”.

وتعود وقائع القضية إلى معلومات واردة إلى أفراد وحدات المجموعة، مفادها وجود شخص يقوم بنقل مادة التبغ على متن شاحنة صغيرة تحمل الترقيم ولاية بجاية.

وكانت الشاحنة، قادمة من بلدية تيشي باتجاه بلدية واد غير بولاية بجاية سالكة الطريق الوطني رقم 12.

على إثرها تم تشكيل دورية ووضع نقاط مراقبة وغلق جميع المسالك والمنافذ التي يمكن أن تسلكها الشاحنة السالفة الذكر.

وأسفرت العملية على توفي الشاحنة والتي كانت مقتادة من طرف شخص يبلغ من العمر 27 سنة، وينحدر من بجاية.

وبعد تفتيش الشاحنة، تم العثور على 25 كيس مملوء بمادة التبغ والمقدرة بـ7.5 قنطار.

ليتم على إثرها توقيف السائق وإقتياده إلى مقر الفرقة المواصلة التحقيق.

كما تم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة، مع إتلاف السلعة المحجوزة.