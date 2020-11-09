حجز رأس تمثال لرئيس مجلس شيوخ روماني داخل كيس دقيق في باتنة!

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية باتنة، من حجز رأس تمثال روماني كان مخبأ داخل كيس دقيق في كشك يقع بحي “الرياض” في مدينة باتنة.

وحسب تصريح عميد الشرطة، محمد بن عشي، رئيس خلية الإعلام والاتصال بأمن ولاية باتنة، فإن العملية جاءت بعد استغلال معلومات دقيقة، تفيد بامتلاك المتهم لمنحوتات أثرية، وبناء على ذلك، وبعد الترصد، تم تفتيش الكشك، وكانت النتيجة إيجابية بالعثور على رأس تمثال، أكدت مصلحة التراث الثقافي في مديرية الثقافة لولاية باتنة، أنه يعود لرئيس مجلس الشيوخ الروماني، وأنه من الآثار المحمية قانونا.

إلى ذلك، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للأمن العمومي، من تفكيك شبكة جهوية مختصة في تزوير وترويج العملة الوطنية، حيث كانت البداية بتوقيف فتاة تبلغ من العمر 30 سنة، عُثر بحوزتها على مبلغ 84 ألف دج مزوّرة، عبارة عن أوراق من فئة 2000 دج، وبعد التحقيقات، تم توقيف شركاء الفتاة في كل من ولاية عنابة وبلدية “عين جاسر” ومنطقة “الحاسي” بمروانة، حيث سمح تمديد الاختصاص إلى هذه الأماكن، بحجز مبلغ يفوق 28 مليونا يعدّ من عائدات ترويج العملة المزوّرة.