حجز رطل “زطلة” ومهلوسات وأسلحة بيضاء بالطارف

تمكنت فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة بن مهيدي بالطارف، تتمكن من الإطاحة بمجموعة إجرامية تتكون من ثلاثة أشخاص جميعهم

مسبوقين قضائيا تتراوح أعمارهم بين العقد الثاني والثالث ينحدرون من ولاية الطارف، حسب بيان لمصالح الأمن الولائي، اليوم الأربعاء

أفراد هذه العصابة مختصة في جرائم ترويج المخدرات، وكذا الحبوب المهلوسة تنشط على مستوى كامل إقليم ولاية الطارف

أين تم خلال هذه العملية حجز حوالي نصف كلغ من الكيف المعالج،147 قرص مهلوس بالإضافة إلى أسلحة بيضاء ومبلغ مالي

يعد من عائدات عملية الترويج، أفراد العصابة تم الإطاحة بهم وهم في حالة تلبس بصدد ترويج المخدرات وكذا الأقراص المهلوسة

على مستوى أحد أحياء مدينة بن مهيدي والمعروف بحي العقلة، أين ضبط بحوزتهم على كمية المخدرات المذكورة مهيأة للترويج وكذا

أقراص مهلوسة بالإضافة إلى أسلحة بيضاء ومبلغ مالي ليتم توقيفهم وبعد الإنتهاء من التحقيق في القضية أنجز في حقهم ملف قضائي

عن قضية المتاجرة بالمخدرات وحمل أسلحة بيضاء بدون سبب شرعي قدموا أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الذرعان صدر في حقهم أمر إيداع.