حجز سجائر أجنبية الصنع و7100 أورو بمطار سطيف

وأوضحت مصالح الجمارك في بيان لها، أنه تمّ حجز 690 علبة سجائر من نوع “مارلبورو”، كانت مخبأة بأمتعة وحقائب مسافرين (02). متوجهين نحو مدينة ليون الفرنسية؛ وحجز 7100 أورو، غير مصرّح بها، كانت بحوزة مسافر قادم من مدينة ليون الفرنسية.

وأشارت ذات المصالح، أن العمليات تم تحقيقها في إطار تطبيق التشريع والتنظيم الخاصين بالرقابة الجمركية على حركة المسافرين. وأمتعتهم عبر الحدود، وكذا التشريع والتنظيم المتعلقين بقمع مخالفات الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. وتعكس يقظة أفراد الجمارك الجزائرية وحرصهم على حماية الاقتصاد الوطني وحقوق الخزينة العمومية.

