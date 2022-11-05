حجز سلاح رشاش وقنطارين من الكيف بإليزي

تمكن أعوان كل من الفرقة الجهوية لمكافحة التهريب بإيليزي، وبالتنسيق مع أفراد الجيش من توقيف شخص وحجز سلاح رشاش وكمية من المخدرات.

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، فقد تم خلال هذه العملية حجز سلاح رشاش من نوع PKFM، و993 طلقة حية. و6 مخازن لسلاح رشاش، و198 كغ من الكيف المعالج. كما تم توقيف المخالف وحجز مركبة رباعية الدفع.

ويأتي ذلك، مواصلة للجهود الميدانية الحثيثة للمصالح العملياتية للفرق الجمركية، المبذولة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وتكرس العملية التجند التام لأعوان الجمارك الجزائرية في سبيل مكافحة التهريب بشتى أشكاله. والمساهمة في الحفاظ على استتباب الأمن والنظام العموميين.