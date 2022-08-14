حجز سلاح ناري وذخيرة حيّة وأجهزة حساسة في عين مليلة بأم البواقي

أطاحت، في غضون اليومين الماضيين، عناصر فرقة الشرطة القضائية العاملين بأمن دائرة عين مليلة في ولاية أم البواقي، بشخص لا يتجاوز سنه 28 سنة، ومصادرة كمية من المهلوسات وسلاح ناري وذخيرة حية وكذا أسلحة بيضاء محظورة وأجهزة أخرى كانت في مسكن المشتبه فيه الواقع وسط المدينة.

وقد تمت محاصرة الشاب من قبل رجال الضبطية القضائية من أجل القبض على المتهم، وحجز كل الممنوعات التي كانت بحوزته مخزنة من أجل المتاجرة فيها بعدما اتخذ عناصر الشرطة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع نيابة محكمة عين مليلة، التي أعطت الضوء الأخضر بمداهمة المسكن وتفتيشه، بعدما تبين أن المعلومات المتحصل عليها من خلال العمل الاستخباراتي الميداني، تؤكد أن المشتبه فيه حوّل مسكنه مكانا لتخزين وترويج كل أنواع الممنوعات.

وأسفرت العملية عن ضبط كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ 392 كبسولة من نوع دواء “بريغابالين” 300 ملغ كانت مهيأة للترويج، ومبلغ مالي جد معتبر من عائدات بيع هذه الممنوعات، إضافة إلى مصادرة 08 أسلحة بيضاء محظورة “سكاكين مختلفة الأحجام”، علاوة على حجز سلاح ناري تقليدي الصنع و 21 خرطوشة عيار 12 ملم، “كاميرتين” للمراقبة، ومنظار ميداني، ليتم تحويل المقبوض عليه إلى مقر أمن الدائرة، أين حرر له ملف جزائي عن تهمة جنحة حيازة سلاح من الصنف الرابع من دون رخصة، حيازة ذخيرة من الصنف الخامس من دون رخصة، جنحة حمل أسلحة بيضاء من الصنف السادس من دون مقتضى شرعي، جنحة الممارسة غير الشرعية لمهنة الصيدلة، وهي تهم جد خطيرة سيفصل فيها قاضي الأحكام لدى محكمة عين مليلة، فور مثول المتهم أمامه في قادم الأيام.

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