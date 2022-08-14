حجز سلاح ناري وذخيرة حيّة وأجهزة حساسة في عين مليلة بأم البواقي
أطاحت، في غضون اليومين الماضيين، عناصر فرقة الشرطة القضائية العاملين بأمن دائرة عين مليلة في ولاية أم البواقي، بشخص لا يتجاوز سنه 28 سنة، ومصادرة كمية من المهلوسات وسلاح ناري وذخيرة حية وكذا أسلحة بيضاء محظورة وأجهزة أخرى كانت في مسكن المشتبه فيه الواقع وسط المدينة.
وقد تمت محاصرة الشاب من قبل رجال الضبطية القضائية من أجل القبض على المتهم، وحجز كل الممنوعات التي كانت بحوزته مخزنة من أجل المتاجرة فيها بعدما اتخذ عناصر الشرطة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع نيابة محكمة عين مليلة، التي أعطت الضوء الأخضر بمداهمة المسكن وتفتيشه، بعدما تبين أن المعلومات المتحصل عليها من خلال العمل الاستخباراتي الميداني، تؤكد أن المشتبه فيه حوّل مسكنه مكانا لتخزين وترويج كل أنواع الممنوعات.
وأسفرت العملية عن ضبط كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ 392 كبسولة من نوع دواء “بريغابالين” 300 ملغ كانت مهيأة للترويج، ومبلغ مالي جد معتبر من عائدات بيع هذه الممنوعات، إضافة إلى مصادرة 08 أسلحة بيضاء محظورة “سكاكين مختلفة الأحجام”، علاوة على حجز سلاح ناري تقليدي الصنع و 21 خرطوشة عيار 12 ملم، “كاميرتين” للمراقبة، ومنظار ميداني، ليتم تحويل المقبوض عليه إلى مقر أمن الدائرة، أين حرر له ملف جزائي عن تهمة جنحة حيازة سلاح من الصنف الرابع من دون رخصة، حيازة ذخيرة من الصنف الخامس من دون رخصة، جنحة حمل أسلحة بيضاء من الصنف السادس من دون مقتضى شرعي، جنحة الممارسة غير الشرعية لمهنة الصيدلة، وهي تهم جد خطيرة سيفصل فيها قاضي الأحكام لدى محكمة عين مليلة، فور مثول المتهم أمامه في قادم الأيام.
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محكمة أم البواقي: نداء للجمهور بخصوص شخص مشتبه فيه بالنصب والإحتيال
محكمة أم البواقي: نداء للجمهور بخصوص شخص مشتبه فيه بالنصب والإحتيال
كما وجهت نيابة الجمهورية لدى محكمة أم البواقي نداء للجمهور، بخصوص شخص مشتبه فيه بالنصب والاحتيال وانتحال صفة عسكري.
وحسبما ورد اليوم الخميس في بيان صحفي صادر عن المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، فإن نيابة الجمهورية لدى محكمة أم البواقي
توجه نداء لكل شخص يكون وقع ضحية لشخص يدعى “عصام نزار”. سواء إلتقاه شخصيا أو تعامل معه أو له معلومات بوصفه شاهدا على وقائع مشابهة. التقرب من نيابة الجمهورية لدى محكمة أم البواقي قصد تقييد شكواه أو لسماع شهادته في الموضوع.
للإشارة، فقد تم إرفاق البيان الصحفي بصورة الشخص المشتبه فيه بالنصب والإحتيال و انتحال صفة عسكري.