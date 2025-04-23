حجز سلاح ناري و2030 قرص مهلوس بسطيف

أوقف عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف بداية الأسبوع الجاري شخصا يبلغ من العمر 57 سنة. مع حجز 2030 كبسولة من المؤثرات العقلية، سلاح ناري من الصنف الرابع “مسدس” وعائدات مالية إجرامية.

تفاصيل القضية تعود لاستغلال عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف. لمعلومات تفيد بعزم أحد مروجي المهلوسات على نقل وتمرير كمية من المؤثرات العقلية إلى وسط مدينة سطيف بواسطة مركبة نفعية.

على إثر ذلك وضع عناصر الفرقة خطة ميدانية تكللت بتوقيفه مع ضبط 2030 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين 300 ملغ. بالإضافة كذلك إلى سلاح ناري عبارة عن مسدس كان يخفيهما بإحكام داخل المركبة.

العملية تمت تحت الإشراف النيابي لمحكمة سطيف. حيث تم حجز مبلغ مالي قدره 82000 دج من العائدات الإجرامية في سياق التحقيق.

بعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة، عن قضية حيازة، نقل وتخزين المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة. لغرض الاتجار غير المشروع، حمل سلاح ناري من الصنف الرابع دون رخصة.

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