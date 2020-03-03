حجز سلع إستهلاكية مهربة من تونس وتوقيف 6 أشخاص بينهم 4 نساء بالطارف

أوقفت أمس الإثنين، عناصر فرقة البحث والتدخل بالتنسيق مع فرقة الشرطة الإقتصادية والمالية بولاية الطارف، 6 أشخاص بينهم 4 نساء.

وينحدر المشتبه فيهم، الذين على متن ثلاث سيارات متتابعة على المسلك الرابط بين قرية عين خيار وعاصمة الولاية، بينها سيارة أجرى تعمل على خطوط ما بين الولايات، من ولاية الطارف، كانوا يهربون سلعًا تمس بصحة المواطن قادمة من تونس بطرق غير مشروعة.

وقد مكنت العملية من حجز كمية كبيرة من السلع المتنوعة يعود وسمها التجاري إلى تونس، تتمثل في 23700 وحدة من العلك، 11600 علبة بسكويت، 5712 قطعة جبن، 120 علبة من منعم الشعر، 39 غسول وكميات أخرى من مواد التجميل.

وقد تم تسليم البضاعة المحجوزة رفقة المركبات الثلاث إلى مصالح الجمارك فيما تم تحويل ملف جزائي إلى نيابة محكمة الطارف.