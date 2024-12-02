حجز سلع بقيمة 3.56 مليار دج خلال الأشهر العشرة الأولى من 2024

قامت مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية بأزيد من 1.9 مليون تدخل خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية 2024، مكنتها من حجز سلع بقيمة 3.562 مليار دج، حسب حصيلة للوزارة.

ووفقا لهذه الحصيلة، فإن عدد العمليات المنجزة في إطار نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش على مستوى السوق الوطنية والحدود. المنجزة بين جانفي واكتوبر 2024، بلغت 1982139 تدخل، مكن من معاينة 177321 مخالفة، وتحرير 168760 محضر رسمي للمتابعة القضائية. مع اقتراح الغلق الإداري لـ 11146 محل تجاري.

وقد تم تسجيل رقم أعمال مخفي قدر بـ 44.824 مليار دج، حسب نفس الحصيلة.

وعلى مستوى الحدود الوطنية، بلغ عدد الحمولات المراقبة 52334 حمولة، مع تسجيل رفض 758 حمولة تقدر كميتها بـ 48516 طن بقيمة 32.136 مليار دج.

وبخصوص مراقبة النوعية، أظهرت الحصيلة قيام المصالح المختصة بـ 11845 اقتطاع لعينات قصد إجراء التحاليل.

وفيما يخص محاربة المضاربة غير المشروعة، تم خلال نفس الفترة إجراء 142561 تدخلا، أسفر على تسجيل 28 جنحة وتحرير 28 محضر رسمي للمتابعة القضائية، مع حجز سلع بكمية تقدر 154.79 طن، بقيمة 32.99 مليون دج، حسب المصدر نفسه.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور