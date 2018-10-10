حجز سم «الزرنيخ» القاتل والزئبق النادر وأموال مزورة وطلاسم شعوذة في غرداية

مصالح أمن دائرة الڤرارة أوقفت 4 متورطين

فككت عناصر أمن دائرة الڤرارة في غرداية عصابة خطيرة تتكون من أربعة أفراد تنشط على مستوى ثلاث ولايات وهي الوادي غرداية والجلفة، وتمتهن تزوير النقود وترويج الأقراص المهلوسة والشعوذة.

حيث تم حجز 45 مليون سنتيم مزورة من فئة ألف دينار، إلى جانب كتب شعوذة وطلاسم ومواد كيميائية خطيرة، منها سم «الزرنيخ» القاتل والزئبق الأبيض النادر.

إلى جانب مواد كيميائية أخرى و100 صورة ووثائق هوية لمواطنين، إضافة إلى أختام وكمية من الأقراص المهلوسة.

وحسب المعلومات التي تحوزها «النهار» حول القضية، فقد تواصل استغلال معلومات وردت أثناء قضية سابقة، وتم تتبع مشتبه فيه لمدة ثلاثة أشهر بالطرق القانونية بعد إعلام وكيل الجمهورية، حيث تم استغلال كل الأطر والوسائل القانونية في التتبع والتحري، إلى غاية التمكن من الإيقاع به وسط مدينة الڤرارة.

حيث تم توقيف المشتبه فيه المنحدر من ولاية الوادي وبحوزته 45 مليون سنتيم مزورة من فئة 100 دينار، ليتم إخضاعه لتحقيق معمق تم إثره كشف 3 أفراد من شبكته.

ليتم الحصول على تمديد الاختصاص من وكيل الجمهورية إلى ولاية الجلفة، والشروع في تنفيذ مداهمات وعمليات تفتيش، إلى أن تم توقيفهم وحجز كميات من المخدرات عبارة عن 91 قرصا مهلوسا معد للترويج وقطعة من المخدرات وأكثر من 100 صورة شمسية، ووثائق هوية معدة للتزوير وأختام.

إضافة إلى كتب شعوذة وطلاسم وكميات من العقاقير الخطيرة والنادرة منها سم «الزرنيخ» القاتل والزئبق الأبيض النادر، وعقاقير ومواد كيميائية أخرى تستعمل في الشعوذة ويمكن استعمالها في إنتاج المتفجرات.

وبعد استكمال التحقيقات، تم تحويل الموقوفين على وكيل الجمهورية بمحكمة غرداية، الذي أحالهم على قاضي التحقيق بنفس المحكمة، الذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت بتهم تكوين عصابة أشرار بغرض ارتكاب جناية، وجناية تزوير الأوراق النقدية ذات المقياس القانوني داخل الإقليم الوطني وفي الخارج.

ومخالفة التشريع الخاص بحركة الرؤوس الأموال من وإلى الخارج، والحيازة بغرض الترويج للمؤثرات العقلية.