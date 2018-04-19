تمكن عناصر مفتشية الجمارك أمس بميناء سكيكدة، من حجز سيارات مغشوشة، أقراص مهلوسة وكميات معتبرة من مواد التجميل.

بالإضافة إلى فواكه ودرجات هوائية مستعملة وغيرها، في رحلتي الإياب والذهاب لباخرة طاسيلي 2 بين مرسيليا بفرسنا وسكيكدة.

وحسب مصادر “النهار”، فإن رحلة الإياب التي كانت صباح أمس والتي كان فيها 292 سيارة و 463 مسافر .

وأسفرت العملية عن حجز كمية من الأقراص المهلوسة من نوع ” اقزوميل ” و حوالي 1200 كلغ من التفاح

و أكثر من 1300 كلغ جوز، بالإضافة إلى 7200 وحدة مواد تجميل .

ناهيك عن كمية من الأكل المعلب الخاص بالكلاب والقطط، ودراجات هوائية مستعملة.

أما رحلة الذهاب التي كانت مساء أمس ، فقد تم خلالها حجز 7 سيارات كانت مغشوشة أي برقم تسلسلي مزور.

حاول أصاحبها مغادرة التراب الوطني بها بعد أن استبدلوها بأخرى قديمة ، وكذا كميات معتبرة من السجائر و مواد غذائية.

هذا وقد تم تحرير محاضر سماع للمعنيين لأجل متابعتهم قضائيا وفقا للإجراءات المعمول بها مع الجهات القضائية المختصة إقليميا.