حجز سيارتين وقطع غيار مختلفة على مستوى ميناء الغزوات

تمكن عناصر فرقة فحص المسافرين بالمحطة البحرية بالغزوات من حجز سيارة من نوع رونو 21 إضافة الى قطع غيار مستعملة.

وبحسب بيان صادر عن المديرية الجهوية للجمارك بتلمسان،فقد حجز الأعوان ثلاث محركات للسيارات و160 إطار مطاطي للعجلات منها للدراجات النارية.

كما تم حجز 308 قرص مهلوس و 99 علبة من أدوية مختلفة،إضافة الى 55 زوج أحذية رجال ونساء و85 كلغ من ملابس الخردة.

و 79 قارورة عطر مختلفة الأنواع والأحجام و كذا 08 كاميرات مراقبة مختلفة الأنواع من نوع طائرة من دون طيار، drones

كما تمكن أعوان فرقة الجمارك من حجز سيارة من نوع رونو 21.

قدرت قيمة البضائع المحجوزة مع وسيلتي النقل ب 1.2087.00 دينار جزائري.