حجز شاحنات لنهب الخشب وتوقيف بارونات تسببوا في مجازر بغابات تيبازة

محافظ الغابات وأعوانه قضوا أسابيع داخل الغابات بعد تفجير «النهار» للقضية

تمكنت محافظة الغابات لولاية تيبازة من تفكيك شبكة تنشط في مجال نهب الخشب عن طريق قطع الأشجار الغابية، وهي الشبكة التي كان أفرادها ينشطون على مستوى غابات ولايات تيبازة والبليدة وعين الدفلى.

وقد تم خلال العملية التي تمت بالتنسيق مع المصالح الأمنية، توقيف 6 أشخاص وحجز عتاد كان يستعمل في عملية قطع الأشجار، إلى جانب شاحنات كانت تنقل الخشب إلى ورشات ببواسماعيل وزرالدة والبليدة، في الوقت الذي تستمر التحقيقات القضائية مع عناصر الشبكة الموقوفين. العملية التي نفذت في 24 ساعة الماضية، سبقتها تحقيقات لأسابيع طويلة.

وجاءت بعد نشر «النهار» صورا عن مجزرة رهيبة قامت بها شبكات نهب الخشب في حق أشجار الصنوبر بغابات لا تبعد سوى بكليومترات قليلة عن قلب مدينة تيبازة، حيث أن مقال «النهار» كان مدعما بصور حية ومعطيات دقيقة حول الشبكة الإجرامية، التي تبين أنها كانت تقوم بعمل منظم من خلال استعمال تكنولوجيات الاتصال والقيام بعمليات استعلاماتية، وصلت إلى حد اختراق أعوان الغابات واختيار الأوقات المناسبة لتنفيذ مجازرهم في حق الثروة الغابية بكل سهولة، من دون أن يتم توقيفهم أو كشف أمرهم، خاصة أنهم يغيرون أماكن تقطيع الأشجار في كل مرة.

القضية التي نشرتها «النهار» جعلت محافظة الغابات لولاية تيبازة ومصالح الدرك الوطني تعلن حالة طوارئ قصوى لتوقيف هذه العمليات والمجازر في حق الثروة الغابية، وقالت مصادر من محافظة الغابات لولاية تيبازة إن عملية بحث وترصد لا تقل عن شهرين قادها محافظ الغابات شخصيا، والذي أمضى ليال بيضاء داخل غابات شنوة وبوليلة وحطاطبة لترصد الجماعة الإجرامية، غير أن تواطؤ بعض أعوان الغابات وجهات أخرى صعّب من مأمورية القبض عليهم في حالة تلبس.

الشبكة اخترقت أعوان الدولة.. وهكذا أطاح محافظ الغابات بعناصرها

وحسب مصادر «النهار»، فقد انتبه محافظ الغابات لولاية تيبازة إلى تسرب المعلومات، وتأكد أن بعض الأعوان وجهات أخرى كانت تسرب المعلومات لأفراد الشبكة حول الوجهة التي تتخذها، يوميا، فرق محافظة الغابات، وهو الأمر الذي جعل المحافظ يغير الخطة ويموه بعض أعوانه الذين كانوا محل شكوك حول تسرب المعلومات، لتكلل العملية بتوقيف أفراد الشبكة وحجز ثلاثة شاحنات ومعدات كهربائية، منها منشاران من الحجم الكبير الذي لا يستغرق سوى ثوان قليلة لقطع شجرة قطرها 50 سم.

التحقيقات مع الموقوفين كشفت تواطؤ صيادين ورعاة غنم

كشفت التحقيقات التي أجريت في قضية أفراد الشبكة الإجرامية المتخصصة في قطع الأشجار ونهب الثروة الغابية أن صيادين ورعاة غنم كانوا يتلقون رشاوى وعمولات من قبل أفراد الشبكة لتقديم معلومات حول أماكن تواجد أعوان الغابات، حيث كان عدد من الصيادين والرعاة يتصلون بأفراد الشبكة ويحذرونهم في حالة تواجد أعوان الغابات في خرجة ميدانية، وكشف راعي غنم أنه كان يتلقى «الفليكسي» من عناصر الشبكة، خاصة أنه كان على اتصال يومي مع أعوان الغابات، وكان يعرف كل تحركاتهم، وهو الأمر الذي سهل من مهمة قطع الأشجار.

محافظ الغابات لولاية تيبازة: «أوقفنا أفراد الشبكة وحجزنا معداتهم»

رفض محافظ الغابات لولاية تيبازة الخوض في تفاصيل القضية، مؤكدا قيام مصالحه في إطار مهامهم اليومية بعملية نوعية تمثلت في توقيف مجموعة إجرامية كانت تقوم بقطع الأشجار، كما أكد حجز ثلاث شاحانت وآليات كانت تستعمل في عملية قطع الأشجار.