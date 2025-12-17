حجز شاحنة محملة بأكثر من 97 ألف علبة سجائر مُموهة بصناديق البطاطا في أم البواقي

تمكنت عناصر فرقة البحث و التدخل BRI بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية ام البواقي من توقيف شخص. وحجز شاحنة محملة بـ 97510 علبة سجائر مجهولة المصدر دخلت إلى التراب الوطني عن طريق التهريب.

القضية تمت على إثر إستقاء عناصر الفرقة لمعلومة عملياتية مفادها نقل شحنات من الممنوعات على غرار المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد التبغية المهربة. عبر محور إحدى الولايات الحدودية الجنوبية الى المدن الشرقية بإستعمال شاحنات.

على الفور وبالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة إقليميا وبتكثيف الأبحاث والتحريات تم وضع خطة عمل ميدانية من خلال التتبع والترصد للمشتبه فيهم. أثمرت بتوقيف شاحنة محل شبهة ليلا على مستوى نقطة مراقبة بإقليم مدينة عين مليلة مع توقيف سائقها.

وبتفتيشها تبيّن أنها محملة بـ 195 علبة كارطون كبيرة الحجم تحتوي على 97510 علبة سجائر مجهولة المصدر بعلامات تجارية مختلفة كانت مموهة. بإحكام بصناديق بلاستيكية معبأة بمادة البطاطا كما تبين انها مهربة من دولة مجاورة .

المشتبه فيه البالغ من العمر 51 سنة تم تحويله إلى مقر الشرطة، أين اتخذت في شأنه كل الإجراءات القانونية مع إنجاز ملف جزائي ضده عن قضية: حيازة وتخزين ونقل بضاعة حساسة محظورة مستوردة عن طريق التهريب باستعمال وسيلة نقل لغرض تجاري دون سند إثبات وبطريقة احتيالية عن طريق التمويه ببضاعة مشروعة تخفي الغش.

قدم بموجبه أمام نيابة محكمة أم البواقي مع تسليم المحجوزات للجهات المختصة.