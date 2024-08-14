حجز شحنة من الأسلحة والذخيرة بميناء بجاية بحوزة عضو في حركة إرهابية

كشف وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة سيدي أمحمد سيد علي بوروينة أنه تم معالجة قضية جنائية متعلقة بحجز أسلحة وذخيرة على مستوى ميناء بجاية بصدد إدخالها إلى التراب الوطني من طرف عضو في حركة إرهابية.

وفي ندوة صحفية لوكيل الجمهورية المساعد، أشار إلى أنه تم حجز شحنة من الأسلحة والذخيرة على مستوى ميناء بجاية بصدد إدخالها إلى التراب الوطني من طرف عضو في حركة إرهابية المدعو “ز.م”. العملية جاءت يوم 4 أوت بميناء بجاية وخلال معالجة الرحلة البحرية للمسافرين القادمين على متن باخرة أجنبية تم إخضاع المتهم الرئيسي الذي كان المدعوة “ب.ن” وبعد فحص جمركي روتيني طبقا للإجراءات المعمول بها تم ضبط على مان سيارته الخاصة شحنة كبيرة من الاسلحة والذخيرة ولواحقها تم تهريبها الى ارض الوطن من مختلف الأصناف.

وأضاف وكيل الجمهورية المساعد، أن الأسلحة المحجوزة تمثلت في 11 قطعة سلاح من عيار 16 ملم. 7 مسدسات آلية من مختلف الأصناف والعيارات. 3 قطع اسلحة من عيار 12 ملم ومجموع الأسلحة بلغ 21 قطعة سلاح. أما الذخيرة التي تم ضبطها تتمثل في 2000 طلقة حية