حجز “شمّة” مغشوشة بقيمة 3.6 ملايير مموّهة بحمولة من البصل في تلمسان!

في عملية على مستوى الطريق الوطني رقم 7 انتهت بتوقيف مهرب من سطيف

غرّمت المديرية الجهوية للجمارك في تلمسان، مهرّبا بعد ضبطه متلبسا بتهريب شحنة كبيرة من “الشمة” المقلدة، بـ ٣‪.٦ ملايير سنتيم، وهذا نظير تورطه في محاولة نقل وتسويق 40 ألف كيس من “الشمة”، تبين بعد التحقيق فيها أنها مقلدة ومصنوعة خارج المعايير المعمول بها، وهذا النشاط يدخل في إطار الغش والتحايل الذي يعاقب عليه القانون، علاوة على المخاطر الصحية التي تعقب تعاطي هذه المادة.

وكشف بيان صادر عن خلية الإعلام والاتصال بالمديرية الجهوية للجمارك في تلمسان، بأن عملية الحجز نفذتها الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات التابعة لجمارك تلمسان، بالتنسيق مع جمارك سيدي بلعباس، على مستوى الطريق الوطني رقم 7، حيث تم توقيف مهرب قادم من ولاية سطيف، وهو يقود شاحنة كبيرة مموهة بمنصات خشبية، اتضح بعد التفتيش بأنها كانت تخفي ما زهاؤه 40 ألف وحدة من “الشمة” المقلدة، ونتاجا لذلك تم تحرير غرامة جمركية بحق هذا المخالف، قدرت بـ ٣‪.٦ ملايير سنتيم جزاء الاستهانة بالقوانين وبصحة المستهلك التي تعدّ خطا أحمر.

في سياق موازٍ، حجزت جمارك ولاية ورڤلة جنوب البلاد 55 ألف علبة سجائر أجنبية كانت في طريقها للتهريب على متن 4 مركبات، منها 3 مركبات ذات دفع رباعي وشاحنة صغيرة كانت فيها المحجوزات مضللة بأكثر من 3 قناطير من البصل.