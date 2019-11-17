حجز شمّة وتبغ ومعسل بقيمة تفوق المليار سنتيم في سيدي بلعباس

تمكنت مصالح أمن سيدي بلعباس، من حجز كمية معتبرة من السلع ذات منشأ أجنبي، واردة عن طريق التهريب متمثلة في التبغ ومادة المعسل والشمة المقلدة.

وتعود حيثيات القضية، إلى تحصل عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية على معلومات مفادها قيام أحد الأشخاص بنقل كميات معتبرة من مواد الشمة المقلدة والتبغ.

وذلك بواسطة شاحنة من نوع سوناكوم، تحمل ترقيم إحدى الولاية الشرقية للوطن.

هذه السلع، كانت موجهة إلى أحد تجار الجملة لمواد التبغ، بمدينة سيدي بلعباس.

لتباشر المصلحة بعد ذلك إجراءاتها القانونية، بتوقيف الشاحنة المشتبه فيها.

وبعد تفتيش الشاحنة، تم حجز كمية معتبرة من مادة الشمة المقلدة ومواد التبغ ذات منشأ أجنبي.

كما أسفرت عملية التفتيش القانونية لمسكن الشخص الموجهة إليه هذه السلع، إلى ضبط كميات جد معتبرة من نفس المواد.

وتمثلت هذه المحجوزات في 158200 وحدة شمة مقلدة، 8970 وحدة من مادة التبغ ذات منشأ أجنبي ، و450 وحدة من مادة المعسل الفاخر.

ووصلت القيمة المالية لمجموع السلع المحجوزة حسب السعر المتداول في السوق، أكثر من مليار و237 مليون سنتيم .

وبعد إتمام كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، تم إعداد ملفات جزائية ضدهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية.

بينما تم تسليم المحجوزات إلى المصالح المختصة، حسب ذات المصدر.