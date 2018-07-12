حجز طائرات “درون” و ألعاب نارية على متن باخرة طاسيلي 2 بميناء سكيكدة

تمكّن أعوان مفتشيةالجمارك بميناء سكيكدة، من حجز حوالي 25500 وحدة ألعاب نارية و 3 طائرات بدون طيار مجهزة بكاميرات تصوير “درون”.

بالإضافة إلى دراجات نارية من الحجم الكبير، بالإضافة إلى مواد غذائية وأثاث منزلي مستعمل.

العملية تمّت إثر المعالجة العادية لرحلة الباخرة طاسيلي 2 التي رست بميناء سكيكدة قادمة من مرسيليا على متنها 307 سيـــارة و 1155 مسافر.

وحسب ما توفر من معلومات لـ “النهار أونلاين”، فإنّ المحجوزات كانت كلّها مخبأة بإحكام داخل سيارات سياحية.

تحمل ترقيم أجنبي ملك لمغتربين حاولوا تمرير المحجوزات بطريقة غير شرعية.

هذا وقد قام ذات العناصر بكلّ الإجراءات المعمول بها قبل تقديم الملف أمام الجهات القضائية للنظر فيها.

يشار إلى أنّ، خلال ذات الرحلة استفادت حوالي 235 عائلة من تدابير الرواق الأخضر الذي يسهل عملية حركة الأشخاص.

وما يوفر عليها العناء الكبير.