حجز طائرة الدرون وكاميرات المراقبة وكذا أوراق نقدية مزورة بميناء بجاية

تمكن أفر اد الجمارك العاملين على مستوى ميناء، بجاية من إحباط محاولة إدخال مبلغ مالي بالعملة الصعبة. قدر ت بـ 9 الاف و600 يورو بطريقة غير قانوية عبر الميناء. كما حجز أعوان الجمارك اوراق نقدية بالدينار مزورة من فئة الف دينار. تقدر بـ 100 مليون سنتيم تم خلالها توقيف شخص مشتبه به.

وفي عملية نوعية اخرى تم حجز معدات وتجهيزات الكترونية مهمة على غرار كاميرات مراقبة واخرى مسيرة عن طريق الجو – الدرون – بالإضافة الى جحز مناظير تم وعتاد أخر تم إدخالها بطريقة غير قانونية عبر ميناء بجاية ليتم ضبطه في سياق عمليات مراقبة و تفتيش لحركة تنقل المسافرين وفحص المنقولات عبر الميناء خلال فترة موسم الاصطياف لسنة الجارية