حجز طائرة بريطانية في نيجيريا بسبب خرقها قيود كورونا     

قامت السلطات النيجيرية بحجز طائرة بريطانية داخل ترابها للإشتباه بمخالفتها حظر الطيران المفروض لمنع إنتشار فيروس كورونا كوفيد 19.

وأوضح وزير الطيران النيجيري عبر صفحته على التويتر أن بلده حجز طائرة تابعة لشركة طيران بريطانية بسبب خرقها قيود كورونا.

وقال هادي سيريكا في تغريدة له “إنه تم حجز طائرة بعد خرق القواعد” أكد أن ذات الشركة “حصلت على موافقة للقيام بعمليات إنسانية ولكن للأسف ضبطناهم وهم يقومون برحلات تجارية”.

وحظرت نيجيريا منذ أسابيع رحلات الركاب بإستثناء الاشخاص أوإعادة المواطنين النيجريين وكذا الرحلات الإنسانية والإمدادات وهذا حتى 4 جوان.