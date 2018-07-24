حجز طائرتين صغيرتين و8 كاميرات مراقبة بتلمسان

حجز عناصر الجمارك بتلمسان، من حجز 8 كاميرات للمراقبة وطائرتين صغيرتين تستعملان للمراقبة وهذا بالمحطة البحرية لنقل المسافرين بالغزوات.

وحسب ما أفاد به بيان للمديرية الجهوية الجمارك لولاية تلمسان، أنّ العمل قام بها أعوان فرقة فحص المسافرين بالمحطة البحرية.

وهذا بعد التفتيش الدقيق لإحدى المركبات القادمة من مدينة ألميريا الإسبانية، والتي لم يصرح صاحبها بالبضائع المحملة على متن مركبته.

كما تم حجز أيضا، قطع غيار مستعملة من بينها 3 محركات للسيارات و160 إطار مطاطي للعجلات بعضها خاص بالدراجات الهوائية.

و79 قارورة عطر مختلفة الأنواع والأحجام و55 زوجا من الأحذية الخاصة بالرجال و النساء و 85 كلغ من الملابس القديمة المستعملة و 308 قرص مهلوس و99 علبة من مختلف الأدوية.