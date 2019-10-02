حجز عشرات القناطير من المواد الصيدلانية والمكملات الغذائية غير صحية في غرداية

المواد الصيدلانيةداهمت عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني، بغرداية، ورشتين سريتين الأولى كانت تعمل لصناعة وتخزين التوابل والمواد الصيدلانية.

أما الثانية، مخصصة لصناعة الآلات الكهربائية التي تستعمل في الطحن.

وتمكن الدرك، من حجز عشرات القناطير من المواد الصيدلانية والتوابل والمكملات الغذائية المخزنة بطريقة غير صحية.

وكانت المواد المحجوزة، تسوق بعلامات مقلّدة إلى جانب ورشة أخرى لصناعة آلات الطحن الكهربائية المقلدة.

وتم حجز أكثر من 25 آلة مصنعة إلى جانب شاحنة وتوقيف متورط واحد، فيما تتواصل التحقيقات.