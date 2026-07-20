حجز عشرات الكراسي والطاولات وتوقيف 7 أشخاص في مداهمة أمنية بوهران

نفذت مصالح أمن دائرة عين الترك بوهران ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالتنسيق مع مصالح بلدية عين الترك. عملية مداهمة استهدفت شاطئ كاب فلكون أسفرت عن حجز 105 كراسٍ. 22 طاولة و11 شمسية كانت تستغل بطريقة غير شرعية.

كما مكنت العملية من توقيف 7 أشخاص ثبت تورطهم في احتلال الفضاء الشاطئي واستغلاله دون وجه حق. حيث تم تحويلهم إلى مقر أمن الدائرة لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود الرامية إلى وضع حد لظاهرة احتلال الشواطئ وضمان حق المواطنين في الاستفادة المجانية من الفضاءات الساحلية مع الحفاظ على الطابع العمومي للشواطئ.

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