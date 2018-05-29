حجز غرف 36 ألف حاج إلكترونيا بداية من 5 جوان القادم

العملية تأتي بعد الشروع في بيــع تذاكــر السفــر على مستوى وكالات الجوية

العملية ستمكن الحجاج من اختيار رفقائهم في الغرفة

سيشرع الديوان الوطني للحج والعمرة في فتح الموقع الخاص بالحجز الإلكتروني للغرف الخاصة بـ36 ألف حاج، بداية من يوم 5 من الشهر القادم، وذلك مباشرة بعد يومين من انطلاق بيع تذاكر الرحلات على مستوى وكالات الخطوط الجوية الجزائرية.

وحسبما أكده مصدر مسؤول بالديوان الوطني للحج والعمرة في اتصال مع «النهار»، فإن مصالح الديوان كانت جاهزة لإطلاق عملية الحجز الإلكتروني للغرف منذ حوالي شهرين، غير أن العملية تأخرت بسبب برنامج الرحلات الذي لم تتسلمه المصالح المختصة من قبل الطيران المدني، إلا بإجراء بعض التغييرات في الرحلات التي كانت ستؤدي إلى رفع مدة إقامة الحجاج في البقاع المقدسة إلى 38 يوما.

وأضاف المصدر ذاته، أنه سيتم فتح البوابة الإلكترونية عبر الموقع الرسمي للديوان على شبكة الأنترنت للحجز الإلكتروني لغرف الحجاج، ويكون بعد اقتناء التذكرة التي يتعرف فيها على تاريخ الانطلاق والعودة، وبواسطتها يتم حجز الغرفة والتعرف على اسم الفندق ورقم الغرفة التي سيقيم بها.

ويتم الحجز الإلكتروني بعد تسديد تكلفة الحج على مستوى بنك الجزائر وحجزك لتذكرة الطائرة، بعد الدخول على رابط التطبيق المباشر أو عن طريق موقع الديوان الوطني من خلال التسجيل وإنشاء حساب على النظام الذي يمنح للحج اسم المستخدم وكلمة السر.

ومن بين الإجراءات المتبعة أثناء الحجز، التأكد من أن رحلة الحاج ضمن الرحلات التي يتم إسكانها، وبعد التأكد من الخطوة السابقة يفتح للحاج إمكانية البحث عن الحجاج المراد إسكانهم أو المرغوب في السكن معهم، وفي الأخير يتم طبع بطاقة الغرفة أو بطاقة الحاج.

وكان الديوان الوطني للحج والعمرة، قد أعلن عن تاريخ اقتناء تذاكر السفر على متن الخطوط الجوية الجزائرية ونظيرتها السعودية قبل شهرين، غير أنه تأخرت بسبب التغييرات التي طرأت في البرنامج، وهو الأمر الذي أحدث تغييرات في كل البرنامج الذي أعده الديوان الوطني للحج والعمرة لإنهاء العملية مبكرا.