حجز قاربة الـ2 كيلوغرام من الكيف المعالج ببشار

حجزت مصالح الجمارك لولاية بشار اليوم، قرابة الـ2 كيلوغرام من الكيف المعالج مع توقيف شخصين، حسب بيان للمديرية العامة للجمارك.

وفي إطار مكافحة شتى أنواع التهريب والجريمة المنظمة تمكن عناصر الفرق الجمركية التابعين لمفتشية أقسام الجمارك_بالنعامة والفرقة المتنقلة المشرية العين الصفراء الصفيصفة بالتنسيق مع مفرزة للجيش الوطني الشعبي وأفراد الدرك الوطني، من حجز كمية من المخدرات تقدر ب 1,960 كلغ .

المحجوزات كانت مخبأة بإحكام داخل سيارة سياحية، ومكنت العملية من توقيف شخصين تم إحالتهما على الجهات القضائية المختصة.