حجز قارورتين من المولوتوف وأسلحة بيضاء في شجار عنيف بين مجموعتين بتيارت

أوقف عناصر الشرطة بأمن ولاية تيارت 4 أشخاص في العشرينات من العمر بعد تورطهم في تحطبم عدد من السيارات أثر شجار عنيف وقع بينهم استعملت فيه مختلف الاسلحة البيضاء.

تفاصيل الحادثة بدأت بملاسنات كلامية بين عدد من الأفراد بحي التفاح لمدينة تيارت سرعان ما تطور الوضع إلى شجار عنيف أستعمل فيه الطرفان مختلف الاسلحة البيضاء منها سلاسل حديدية وعصي خشبية وحديدية احداها تستعمل في البسبول مما تسبب في تحطيم عدد من السيارات كانت مركونة بالحي جعل أحد المواطنين يتصل بعناصر الشرطة بالامن الحضري التاسع التي تنقلت الى عين المكان.

وأوقفت 4 أشخاص وتمكنت من محاصرة الوضع الذي كاد ان بتسبب في كارثة خاصة بعد العثور على قارورتين من المولوتوف لديهم و تم حجز جميع الاسلحة التي استعملت في الشجار بعد الانتهاء من النحقيقات تم تقديم المتورطين امام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت الذي اودعهم الحبس ووجهت اليهم تكوين جمعية أشرار ٫ تحطيم ملك الغير و حمل اسلحة بيضاء.