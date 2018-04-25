حجز قرابة طنين من “شيش كباب” فاسدة بالعاصمة

تمكنت مفتشية التجارة التابعة للمقاطعة الإدارية للدار البيضاء من حجز أزيد من طن و 700 كلغ من اللحوم الفاسدة كانت موجهة للاستهلاك

من أجل فرمها في صورة نقانق أو شيش كباب عند أحد موزعي اللحوم ببرج الكيفان.

ومن خلال زيارة تفتيش مفاجئة للمكان، قام أعوان قمع الغش التابعين لنفس المقاطعة الإدارية من حجز الكمية المذكورة

وتحليل عينة منها.

وقال العياشي دهار، ممثل مديرية التجارة لولاية الجزائر العاصمة، أنه خلال خرجة ميدانية على مستوى بلدية برج الكيفيان، تم مراقبة محل أحد المتعاملين الاقتصاديين بالمنطقة.

أين تم العثور على كمية كبيرة من اللحوم الحمراء والبيضاء، الفاسدة.

وأضاف، أن اللحوم كانت موجهة لصنع النقانق و كذلك شيش كباب

موضحا، أن الكمية تقدر بطن و 723 كلغ من اللحوم الفاسدة كانت موجهة من أجل بيعها للمطاعم. في العاصمة.