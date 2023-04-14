حجز قرابة قنطارين من الكيف المعالج عبر الحدود الغربية للوطن

تمكن أمن ولاية بشار من حجز قرابة قنطارين من الكيف المعالج والإطاحة بشبكة إجرامية منظمة مكونة من 3 أشخاص. وحجز 194,6 كغ من الكيف المعالج.

حيثيات القضية، تعود إلى استغلال معلومات من قبل المصلحة، حول عناصر شبكة اجرامية، تتراوح أعمارهم بين 49 و65 سنة. كانتتُخطط لتهريب كمية من المخدِّرات قادمة من الحدود الغربية للوطن،حيث مكنت التحريات الدقيقة. من تحديد مكان تواجد الشاحنةالتي تنقل البضاعة والعثور بمتنها علىكمية المخدِّرات المقدرة بـ:194,6 كلغ. من مادة الكيف المعالج، كانت مموَّهة بإحكام بهيكل الشاحنة،ومبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـأكثر من 345 مليون سنتيم.

كما كشفت التحريات عن إقدام أعضاء الشبكة الاجرامية على إستعمال رخص سياقة مزورة في تنقلاتهم. بالإضافة الى تزوير الهيكل القاعدي للشاحنة.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار، عن جنايةحيازة وإستيراد المخدراتالقيام بطريقة غير مشروعة. قصد البيع والوضع للبيع والشراء في إطار جماعة إجرامية منظمة. التهريب على درجة من الخطورة تهدد الأمن الوطني، الاقتصاد الوطني والصحة العمومية.