حجز قرابة قنطارين من الكيف المعالج في بشار

تمكّنت المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات ببشار، من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة. مكونة من 3 أشخاص وحجز قرابة قنطارين من الكيف المعالج.

في منشور للمديرية العامة للأمن الوطني، على صفحتها الرسمية “فيسبوك”، أفيد أنّ حيثيات القضية تعود إلى استغلال معلومات من قبل المصلحة. حول عناصر شبكة اجرامية، تتراوح أعمارهم بين 49 و65 سنة، كانت تخطّط لتهريب كمية من المخدِّرات. قادمة من الحدود الغربية للوطن. حيث مكّنت التحريات الدقيقة من تحديد مكان تواجد الشاحنة التي تنقل البضاعة والعثور بمتنها على كمية المخدِّرات قدّرت بـ 194.6 كيلوغراما من مادة الكيف المعالج. كانت مموَّهة بإحكام بهيكل الشاحنة، فضلاً عن مبلغ مالي بالعملة الوطنية، زادت قيمتها عن 345 مليون سنتيم.

كما كشفت التحريات عن إقدام أعضاء الشبكة الإجرامية على استعمال رخص سياقة مزورة في تنقلاتهم. بالإضافة إلى تزوير الهيكل القاعدي للشاحنة.

وتمّ تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار، عن جناية حيازة واستيراد المخدرات والقيام بطريقة غير مشروعة. قصد البيع والوضع للبيع والشراء في إطار جماعة إجرامية منظمة، والتهريب على درجة من الخطورة تهدّد الأمن الوطني. الاقتصاد الوطني والصحة العمومية.

حجز أزيد من 15 ألف علبة سجائر أجنبية في ورقلة

كما أعلنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بورقلة عن تمكّنها من توقيف شخصين وحجز 15500 علبة سجائر أجنبية المنشأ. محصّل عليها عن طريق التهريب.