حجز قرابة قنطارين من اللحوم البيضاء الفاسدة بتيسمسيلت

حجزت مصالح الأمن بدائرة خميستي، اليوم الإثنين، كمية من اللحوم البيضاء غير صالحة للإستهلاك قدرت بـ 151.580 كغ.

وجاءت هذه العملية اثر عملية مراقبة أحد المحلات لبيع اللحوم بوسط المدينة، اين تم ضبط كمية من لدجاج وأحشاء الدجاج مجمدة مجهولة المصدر.

وبالتنسيق مع الطبيب البيطري التابع لمقاطعة الفلاحة والمفتشية الإقليمية لثنية الحد تم معاينة الكمية.

ليتأكد أن الكمية المجمدة أصبحت غير صالحة للاستهلاك البشري لعدم احترام شروط النظافة اللازمة.

وقدرت كمية اللحوم المحجوزة بـ 151.580 كغ ، و كمية من اللحوم الحمراء مقدرة بـ 11.240 كغ و كمية من أحشاء الدجاج مقدرة بـــ 4.850 كغ.

ليتم اتلاف هذه الكمية المحجوزة على مستوى مركز الردم وفق الشروط الصحية اللازمة وذلك بحضور الطبيب و المخالف وإنجاز محضر ضد هذا الأخير.